Режим работы общественного транспорта остается прежним Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани с 7 сентября в тестовом режиме продлят маршрут автобуса №36. Теперь общественный транспорт будет следовать до остановки «Поликлиника», сообщает Комитет по транспорту города.

Это нововведение вводят из-за открытия многопрофильной поликлиники Зеленодольского района. В связи с этим маршрут временно переименуют на «Вещевой рынок— Поликлиника».

Как отметили в пресс-службе комитета, режим работы общественного транспорта остается прежним. Также сотрудники будут ждать от пассажиров обратную связь. При положительных отзывах эту схему утвердят на постоянной основе.

Напомним, на нескольких улицах Казани из-за проведения фестивалей ограничат движение.

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