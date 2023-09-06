Ударил в челюсть и тот умер: В Казани на охранника бара завели уголовное дело за гибель клиента

В обстоятельствах произошедшего сейчас тщательно разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Казани ночью 3 сентября в одном из баров отдыхал 45-летний местный житель. Мужчина что-то не поделил с 24-летним охранником заведения, между ними возник конфликт. По версии следователей, охранник ударил клиента кулаком в челюсть и тот упал. После этого мужчина не вставал, он потерял сознание. В таком состоянии его на «скорой» увезли в больницу, где он на следующий день, несмотря на усилия врачей, скончался.

«По данному факту заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Главным и единственным подозреваемым стал тот самый охранник бара. В скором времени суд изберет ему меру пресечения на время расследования дела.

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