В Казани рекультивация иловых полей завершена на 54%

Помимо этого, рабочие ведут демонтаж бездействующего трубопровода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений завершена на 54%. Работы идут согласно графику.

В эти дни занимаются перевозкой осадка, заполнением 224 геотуб, укладывают слой щебня и песка. Помимо этого, рабочие ведут демонтаж бездействующего трубопровода Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища.

Ранее мы сообщали, что за 2022 год в Казани произвели 18 тысяч тонн гранулята из илового осадка.

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