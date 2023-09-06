По предварительным данным, причиной конфликта стала одна из женщин. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ночью 5 сентября в Нижнекамске произошла массовая драка с участием мигрантов. Инцидент случился неподалеку от бара на улице Гагарина. Произошедшее сняли на видео.

На кадрах видно, как происходит драка между множеством мужчин, кто-то падает на асфальт. Слышна иностранная речь.

По предварительным данным, причиной конфликта стала одна из женщин. Пострадавших доставили в больницу. Обошлось без жертв.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах восемь мужчин вышли на драку с топорами и битами.

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