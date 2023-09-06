Данис Зарипов стал участником нового выпуска «Социального такси»

«Социальное такси» - это медиапроект, направленный на помощь людям с ОВЗ. Фото: благотворительный фонд «День добрых дел»

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов стал участником нового выпуска благотворительного видеопроекта «Социальное такси». Спортсмен отвез 18-летнего следж-хоккеиста Дияра Файзуллина на тренировку.

По дороге Данис Зарипов пообщался с Дияром, а также рассказал, когда можно будет увидеть фильм о нем, и как прошла его первая тренировка. Полный выпуск доступен по ссылке. По прибытию хоккеист поучаствовал в импровизированной автограф-сессии.

Данис Зарипов пообщался с Дияром. Фото: благотворительный фонд «День добрых дел»

Напомним, ранее казанский «Ак Барс» навсегда вывел из обращения номер Даниса Зарипова.

СПРАВКА КП

«Социальное такси» - это медиапроект, направленный на помощь людям с ОВЗ. Организаторами является благотворительный фонд «День добрых дел». В рамках шоу знаменитости садятся за руль специальной машины для перевозки маломобильных пассажиров и без подготовки отвечают на вопросы ведущего.

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