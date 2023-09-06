«Слован» не отпустил нападающего Александра Чаврича в «Рубин»

Александр Чаврич сожалеет, что его переход в "Рубин" не состоялся

Переход в казанский «Рубин» нападающего «Слована» Александра Чаврича сорвался. Об этом рассказал сам футболист.

По словам спортсмена, действующий клуб не хочет отпускать игрока.

«Нет никаких шансов. Меня могут отпустить в декабре, но „Рубин“ не хочет меня брать в декабре, я нужен им сейчас», — рассказал Чаврич.

29-летний футболист из Сербии выступает за «Слован» уже семь лет. Его контракт с клубом заканчивается в середине 2025 года.

Ранее мы сообщали, что полузащитника «Рубина» Даниила Кузнецова вызвали в сборную России.

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