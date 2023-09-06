Льготная ставка по кредитам для сельхозпроизводителей может вырасти до 7,5%

Лимит средств, которые выделены республике, израсходован полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 до 7,5% может вырасти льготная ставка по кредитам для сельхозтоваропроизводителей. Такое заявление сделал глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров. Причиной станет повышение ключевой ставки Центробанка с 7,5 до 12%.

Зяббаров также напомнил, что по программе льготного кредитования сельхозтоваропроизводители каждый год получают льготные кредиты по ставке от 1 до 5%. На сегодняшний день лимит средств, которые выделены республике, израсходован полностью.

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