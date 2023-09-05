В Казани полигон ТБО на улице Химическая перестанет принимать мусор в 2024 году

Мусор начнут вывозить на новый полигон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Казанский полигон для складирования твердых бытовых отходов (ТБО) на улице Химическая практически заполнен. Он перестанет принимать мусор уже в начале 2024 года, сообщил в прямом эфире руководитель регионального оператора по обращению с отходами УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов. После этого, по его словам, на месте свалки будет запущен процесс рекультивации.

В это же время весь мусор из Казани начнут вывозить на новый полигон «Восточный», который был построен по всем экологическим нормам на Мамадышском тракте. Его создание обошлось в 900 миллионов рублей.

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