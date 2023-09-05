В школы Татарстана хотят привлекать на работу учителей из других регионов России

Поступило предложение создавать для приезжих педагогов общежития и выдавать им подъемные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам замглавы Минобразования республики Алсу Асадуллина сообщила о сильном дефиците педагогических кадров в школах и детсадах. И это, по ее словам, происходит, несмотря на то, что в Татарстане для молодых специалистов создаются все условия.

Даже если все выпускники профильных образовательных учреждений придут в местные школы, там все равно не будет хватать тех же учителей физики и информатики.

На что депутат Госсовета Татарстана Рима Мухамедшина предложила использовать возможность приглашать на работу в республику педагогов из других регионов России. Она выступила с инициативой строительства общежитий для приезжих учителей и выдавать им подъемные.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram