В Татарстане в 2023 году жилье раздадут 930 детям-сиротам

В прошлом году удалось обеспечить жильем только 600 детей-сирот. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Около двух тысяч детей-сирот, достигшие 18-летнего возраста, в Татарстане нуждаются в жилье. В этом году власти республики намерены обеспечить их 930 квартирами, сообщила на заседании профильного комитета регионального парламента замглавы Минобразования республики Алсу Асадуллина. По ее словам, в прошлом году жильем удалось обеспечить 600 детей-сирот. В этом немало помогло участие Татарстана в федеральной программе.

Так, квартиры для социального найма были выделены в том числе в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

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