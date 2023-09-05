В Казани вдоль Кировской дамбы сделают зону отдыха у воды

Сроки благоустройства этой территории пока не названы. Фото: kzn.ru

В этот вторник, 5 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным посетили территорию, которая растянулась вдоль Кировской дамбы столицы республики.

Во время ее осмотра Миннихановым было дано поручение благоустроить здесь все и сделать нового городское общественное пространство. Дело в том, что на данной обширной территории до сих пор отсутствует даже инфраструктура для пеших прогулок. В итоге планируется, что вдоль Кировской дамбы появятся облагороженные места для отдыха у воды. Созданием мастер-плана нового общественного пространства займутся республиканские институты развития городов и пространственного планирования, а также представители исполкома Казани.

Рустам Минниханов уже определил для них главный критерий: «Самое главное - чтобы можно было приехать на машине и припарковаться, либо - на такси и высадиться».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram