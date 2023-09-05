Аграрии Татарстана продолжают использовать иностранную технику

Татарстан продолжает держать курс на импортозамещение.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Аграрии Татарстана продолжают использовать импортную технику с помощью механизмов параллельного импорта. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
По словам Зяббарова, в сельском хозяйстве импортными являются 10% тракторов, 30% сельскохозяйственных машин и практически до 100% доильного оборудования. В настоящее время зарубежная техника своевременно ремонтируется и используется.
Как отметил спикер, республика продолжает держать курс на импортозамещение. При этом цены на детали, которые приходят по параллельному импорту, в два раза ниже оригинальных, при этом по качеству к ним нареканий нет.
Напомним, в Татарстане закупочные цены на зерно снизились из-за прошлогодних запасов.
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