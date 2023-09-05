Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2023 9:24

Здание исполкома Казани эвакуировали и сообщения о бомбе

Исполком Казани обследовали сотрудники правоохранительных органов, поступило сообщение об угрозе взрыва, в здании прошла эвакуация
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
К зданию вызвали кинологов со служебными собаками.

К зданию вызвали кинологов со служебными собаками.

Фото: Александр ГЛУЗ

В этот вторник, 5 сентября, в исполком Казани поступило сообщение о бомбе. Как и полагается в таких случаях, всех, кто был в здании, эвакуировали. Пока люди выходили на улицу, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе и кинологи со служебными собаками.

Здание было обследовано, никаких взрывных устройств не нашли. После проверки сотрудники исполкома Казани вернулись в здание и продолжили свою работу в штатном режиме.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram