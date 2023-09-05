Здание исполкома Казани эвакуировали и сообщения о бомбе

К зданию вызвали кинологов со служебными собаками. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот вторник, 5 сентября, в исполком Казани поступило сообщение о бомбе. Как и полагается в таких случаях, всех, кто был в здании, эвакуировали. Пока люди выходили на улицу, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе и кинологи со служебными собаками.

Здание было обследовано, никаких взрывных устройств не нашли. После проверки сотрудники исполкома Казани вернулись в здание и продолжили свою работу в штатном режиме.

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