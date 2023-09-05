Программа «Мама-предприниматель» стартует с 18 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане на участие в программе «Мама-предприниматель» поступило 115 заявок. Она реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает Минэкономики республики.

Программа стартует с 18 сентября в Центре «Мой бизнес». Она призвана помочь женщинам с детьми открыть свое дело и развивать его. Участники получат комплексные знания, необходимые для старта собственного бизнеса и грантовую поддержку в размере 100 тысяч рублей.

Отметим, для участия в программе необходимо до 6 сентября подать заявку. «Мама-предприниматель» - новый образовательный проект от Корпорации МСП.

Напомним, четыре проекта из Татарстана стали обладателями гранта на агротуризм.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram