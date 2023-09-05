Худшие показатели зафиксированы в Ютазинском, Бавлинском, Азнакаевском, Альметьевском, Черемшанском и Агрызском районах. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Татарстане назвали топ-5 лучших и худших районов по урожайности зерновых. Эту информацию на брифинге сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По словам Зяббарова, в 2023 году лучшими районами по урожайности зерновых стали Тетюшский, Дрожжановский, Кукморский, Камско-Устьинский и Кайбицкий. При этом худшие показатели зафиксированы в Ютазинском, Бавлинском, Азнакаевском, Альметьевском, Черемшанском и Агрызском районах.

Так, в Тетюшском районе урожайность составила 39,2 центнера на гектар, в Дрожжановском - 37,8 центнера на гектар, Кукморском - 35,7 центнера на гектар. А в Ютазинском районе этот показатель равен 15,1 центнера на гектар.

Отметим, в настоящее время обмолочено 1,4 миллиона гектар. Это 98% от плана.

Напомним, Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой поля Муслюмовского района.

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