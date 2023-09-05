Ограничение будет действовать с 6 по 30 сентября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Казани с 6 сентября частично перекроют для движения транспорта улицу Подлужную. Это связано с работами по покраске перекрытий моста Миллениум, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Речь идет об участке от места пересечения улиц Подлужной и Толстого до моста Миллениум. Там с 6 по 30 сентября перекроют дорогу. При этом пешеходное и автомобильное движение в существующих направлениях сохранится.
Как отметили в пресс-службе комитета, объехать перекрытый участок можно будет через улицу Карла Маркса.
Напомним, в Казани до сентября перекроют проезд по улице Декабристов.
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