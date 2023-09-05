Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто5 сентября 2023 8:23

В Казани с 6 сентября частично перекроют для движения транспорта улицу Подлужную

Это связано с работами по покраске перекрытий моста Миллениум
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ограничение будет действовать с 6 по 30 сентября.

Ограничение будет действовать с 6 по 30 сентября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани с 6 сентября частично перекроют для движения транспорта улицу Подлужную. Это связано с работами по покраске перекрытий моста Миллениум, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Речь идет об участке от места пересечения улиц Подлужной и Толстого до моста Миллениум. Там с 6 по 30 сентября перекроют дорогу. При этом пешеходное и автомобильное движение в существующих направлениях сохранится.

Как отметили в пресс-службе комитета, объехать перекрытый участок можно будет через улицу Карла Маркса.

Напомним, в Казани до сентября перекроют проезд по улице Декабристов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram