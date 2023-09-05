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НовостиЭкономика5 сентября 2023 6:40

В Татарстане с начала 2023 года предприятия общепита заработали 37 млрд рублей

Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В июле рестораны заработали 5,2 миллиарда рублей.

В июле рестораны заработали 5,2 миллиарда рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане за январь-июль 2023 года предприятия общественного питания заработали 37,2 миллиарда рублей. Соответствующий доклад опубликован на сайте Татарстанстата.

За аналогичный период 2022 года оборот ресторанов, баров, кафе и столовых был на 20% меньше. При этом в июле общепит заработал 5,2 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

По итогам 2022 года общепит республики заработал 54,7 миллиарда рублей.

Напомним, в Татарстане оборот заведений общепита в феврале 2023 года составил 4,9 миллиарда рублей.

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