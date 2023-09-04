В Челнах стартует сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок

Из республиканского бюджета на благоустройство ярмарочных площадок выделили 41,4 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9 сентября в Челнах стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать по субботам с 8:00 до 15:00 на территории Ипподрома, на площадке перед стадионом «Строитель» на улице Набережная Г.Тукая, а также у агропромышленного парка «Южный» по субботам и воскресеньям.

Как сообщили в администрации города, в 2023 году уже провели 122 ярмарки, 55 из них – сельскохозяйственных. На них завезли более 2 600 тонн продукции на сумму более 239 млн рублей. Чаще всего челнинцы покупают картошку, лук, морковь, капусту и свеклу.

Из республиканского бюджета на благоустройство ярмарочных площадок выделили 41,4 млн рублей. Будут созданы оборудованные ярмарочные площадки с крытыми павильонами, туалетами, парковками.

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