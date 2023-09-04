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НовостиОбщество4 сентября 2023 16:48

К концу 2023 года трасса М-12 соединит Чувашию и Татарстан

Строительная готовность сейчас составляет 76%
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Уже в декабре автомобилисты смогут добраться по автодороге до Казани. Фото: russianhighways.ru

Уже в декабре автомобилисты смогут добраться по автодороге до Казани. Фото: russianhighways.ru

В четвертом квартале 2023 года скоростная трасса М-12 соединит Чувашию и Татарстан. Об этом сообщает госкомпания Автодор.

На седьмом этапе трассы дорожники уже уложили 55 километров из 82 запланированных. Участок соединит пять муниципальных районов, а также позволит разгрузить автодорогу М-7 Волга.

Круглосуточно идет работа по установке барьерного ограждения, монтажу кабельных линий опор освещения, строительная готовность составляет 76%. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Уже в декабре автомобилисты смогут добраться по автодороге до Казани.

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