В Зеленодольске при пожаре в квартире погиб 31-летний мужчина

При тушении обнаружили тело погибшего мужчины, 1992 года рождения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленодольске ночью 4 сентября произошел пожар в квартире пятиэтажного дома, который унес жизнь человека.

Пожарные спасли из горящей квартиры двух взрослых, а при тушении обнаружили тело погибшего мужчины, 1992 года рождения.

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работали 34 спасателей, 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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