В летних лагерях Казани в 2023 году отдохнули почти 300 детей бойцов СВО

Всего в летних лагерях Казани в этот раз отдохнули более 44 тысяч ребят. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как заявила на еженедельном совещании в исполкоме столицы Татарстана председатель местного комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина, этим летом в пришкольных и загородных лагерях отдохнули более 44 тысячи детей. На это было потрачено порядка 484,5 миллиона рублей.

При этом особое внимание было уделено организации отдыха детей из семей участников СВО. Путевки им давали бесплатно. Таким образом, в казанских летних лагерях побывал 291 такой ребенок.

Бесплатно отдохнуть там дети участников СВО смогут и во время осенних каникул. Для получения путевки их родителям надо обратиться в центр «Ял».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram