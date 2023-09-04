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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:26

В исполкоме Казани объяснили почему, в городских ДК есть платные кружки

Они не ставят перед собой цель извлечь какую-либо прибыль
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Из 717 действующих в городе кружков и студий 383 созданы для детей.

Из 717 действующих в городе кружков и студий 383 созданы для детей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Татарстана в ДК и других учреждениях культуры 80% кружков и секций абсолютно бесплатны для посещения. Что же касается остальных, то там взымается плата. Для чего это делается в понедельник, 4 сентября, на еженедельном совещании в исполкоме объяснил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

Во-первых, платные кружки не имеют цели получать прибыль, во-вторых, полученные ими деньги идут на покрытие расходов по деятельности, в-третьих, это помогает расширить список тематических секций. По словам Абзалова, стоимость занятий в них колеблется от 1,3 тысячи до 3,6 тысячи рублей в месяц. Всего же в учреждениях культуры Казани сейчас действует 717 кружков и студий, 383 из них созданы для детей, а 334 работают для взрослого населения города.

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