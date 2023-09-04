В Татарстане 4 сентября днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в начале первой учебной недели ожидается до +26 градусов. Также метеорологи прогнозируют дожди, сообщает Гидрометцентр республики.

В понедельник, 4 сентября, днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. В этот день существенных осадков не ожидается. Порывы северо-восточного ветра местами достигнут 12 метров в секунду.

Во вторник, 5 сентября, ночью столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов, а днем - от +21 до +26 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь.

В среду, 6 сентября, ночью прогнозируют от +6 до +11 градусов. Днем ожидается от +20 до +25 градусов. Порывы северо-западного ветра местами достигнут 13 метров в секунду. Также пройдет кратковременный дождь.

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана рассказали, каким будет сентябрь в республике.

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