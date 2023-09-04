Елена Малышева назвала медицину Татарстана одной из лучших в стране

Систему здравоохранения Татарстана можно назвать одной из лучших в России. Такое заявление сделала телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Здоровье» на Первом канале. Так она прокомментировала уникальную операцию пациенту с расслоением аорты. Провели ее в Набережных Челах.

В студию программы приехали врачи БСМП и мужчина, которому была проведена операция.

Малышева подчеркнула, что хороша знакома с медициной Татарстана и может назвать ее одной из лучших в России.

«Я просто счастлива, что не в столицах, а в Набережных Челнах, так здорово устроена работа докторов», — отметила телеведущая.

Ранее мы сообщали, что в ДРКБ Татарстана приехала Елена Малышева.

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