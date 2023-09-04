Школьники из Казани выиграли золото Международной олимпиады по информатике

Участникам нужно было пройти два тура по пять часов каждый. Фото: Минобрнауки РТ

На Международной олимпиаде по информатике IOI-2023 в Венгрии школьники из Татарстана выиграли золотые медали. В состав команды-победителей вошли казанцы Гимран Абдуллин и Валерий Родионов. Они представляют лицей-интернат № 2 и Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ.

Возглавляли российскую команду доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии Алексей Малеев.

Участникам нужно было пройти два тура по пять часов каждый. Конкурсанты решали и программировали три алгоритмические задачи.

Ранее мы сообщали, что школьник из Казани завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по химии.

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