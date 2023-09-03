В Татарстане рыбак зарубил приятеля в лодке

Рыбак расправился с приятелем, когда тот спал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Татарстана признали виновным в убийстве, которое было совершено в 2003 году.

Как сообщили в СУ СКР по РТ, 20 лет назад мужчина вместе с двумя приятелями отправился на один из островов Нижнекамского водохранилища рыбачить. После употребления алкоголя он поссорился с одним из друзей и, дождавшись, когда тот уйдет спать в лодку, не менее пяти раз ударил его топором. Раскрыть преступление удалось лишь недавно.

Помимо прочего, следователи выяснили, что летом 2022 года в нетрезвом состоянии подсудимый с ножом и газовым баллончиком напал на соседа. Спасти мужчину от нападавшего смогла его дочь.

В суде жителя Мензелинского района признали виновным в обоих преступлениях, но уголовное преследование по факту убийства в 2003 году было прекращено по не реабилитирующим основаниям. В результате мужчине назначили наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что житель Татарстана убил приятеля из-за 500 рублей.

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