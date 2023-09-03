Певец Элвин Грей сообщил об угрозах и срыве концерта в Альметьевске

Как уточнил артист, изначально ему была утверждена часовая программа на 14 песен Фото: принтскрин видео.

Певец Элвин Грей сообщил, что его концерт в Альметьевске оказался сорван, а сам он получил угрозы.

Как уточнил артист, ему была утверждена часовая программа на 14 песен.

«За 9 минут до завершения концерта в грубой нецензурной форме, с угрозами и обвинениями в наш адрес был беспардонно сорван концерт», - заявил Элвин Грей.

Певец уверяет, что столкнулся с подобной ситуацией впервые. Он пообещал дать в Альметьевске благотворительный концерт, чтобы загладить вину перед зрителями.

Ранее мы сообщали, что Сергей Лазарев и Элвин Грей выступили на Дне химика в Казани.

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