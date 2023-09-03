В Татарстане дан старт охоте на пернатую дичь

Охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь разрешена до 5 декабря Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане 2 сентября стартовал сезон охоты на пернатую дичь. К таким птицам относятся: гуси, утки, лысуха, улиты, перепел, глухарь, рядчик, горлица, серая куропатка, хрустан, тетерев и другие.

При этом, как подчеркнули в Госкомитете по биоресурсам РТ, в Красную книгу РФ занесены пискулька, хрустан, кроншнеп большой и гусь серый. В Красную книгу Татарстана - улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, горлица обыкновенная, клинтух. На них охотиться нельзя.

В целом охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь разрешена до 5 декабря, на боровую дичь – до 5 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что охотникам Татарстана определили лимит на добычу дичи на территории республики.

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