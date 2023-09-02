Как отметил глава региона, это праздник сильных духом людей, которые занимаются трудным, но очень важным делом. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздновании Дня нефтяника в Альметьевске и 70-летия города, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам Минниханова, нефтяная и газовая промышленность остаются ключевыми отраслями отечественной экономики. Реализация проектов в этой отрасли способствует росту научно-технического и промышленного потенциала России.

Как отметил глава региона, это праздник сильных духом людей, которые занимаются трудным, но очень важным делом. Республика гордится результатами работы буровиков, геофизиков, предприятий нефтесервиса. После торжественной речи он вручил государственные награды наиболее отличившимся труженикам этой отрасли.

Напомним, глава Татарстана оценил зрелищность конкурса профмастерства на Дне нефтяника.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram