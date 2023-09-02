Глава Татарстана оценил зрелищность конкурса профмастерства на Дне нефтяника

Глава региона поздравил нефтяников с праздником. Фото: телеграм-канал раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов оценил зрелищность конкурса профмастерства на Дне нефтяника. Мероприятие состоялось в Альметьевске. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Самым зрелищным эпизодом оказался конкурс профессионального мастерства. В нем приняли участие 680 сотрудников. Речь идет о бурильщиках, ремонтников скважин, слесарей, операторов.

Также глава региона пожелал всем участников удачи и поздравил нефтяников с праздником.

Напомним, Рустам Минниханов заявил, что Татарстан стал одним из нефтегазовых центров России.

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