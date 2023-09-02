В Татарстане ночью произошли два смертельных ДТП

Второе за ночь ДТП зафиксировано на 831 километре автодороги М-7 «Волга». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Альметьевском и Пестречинском районах за ночь произошли два смертельных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.

Первая за ночь авария произошла на 266 километре трассы Казань - Оренбург. Там произошло столкновение грузовика с автомобилем Geely, в результате которого 27-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте, его пассажир - госпитализирован с травмами.

Второе ДТП зафиксировано на 831 километре автодороги М-7 «Волга». Там 29-летний водитель мотоцикла Ducati без прав сел за руль, превысил скорость и врезался в бетонное ограждение. Молодой человек скончался на месте.

Напомним, сбитый в Казани сотрудник ДПС находится в тяжелом состоянии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram