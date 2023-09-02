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НовостиОбщество2 сентября 2023 10:38

С 2024 года рельсовый автобус между Казанью и Ульяновском станет ежедневным

Это связано с ростом популярности данного вида транспорта
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В настоящее время рейсы осуществляются четыре дня в неделю.

В настоящее время рейсы осуществляются четыре дня в неделю.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С января 2024 года рельсовый автобус между Казанью и Ульяновском станет ежедневным. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, пригородный поезд оказался очень востребованным и популярным у людей. Так, на один рейс может набраться более 200 человек.

В настоящее время рейсы осуществляются четыре дня в неделю. Запустили его с 30 июня 2023 года. При этом в соцсетях люди просили увеличить количество рейсов из-за нехватки сидящих мест.

Напомним, Казань и Ульяновск летом 2024 года свяжет новый речной тур по Волге.

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