С 2024 года рельсовый автобус между Казанью и Ульяновском станет ежедневным

В настоящее время рейсы осуществляются четыре дня в неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С января 2024 года рельсовый автобус между Казанью и Ульяновском станет ежедневным. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, пригородный поезд оказался очень востребованным и популярным у людей. Так, на один рейс может набраться более 200 человек.

В настоящее время рейсы осуществляются четыре дня в неделю. Запустили его с 30 июня 2023 года. При этом в соцсетях люди просили увеличить количество рейсов из-за нехватки сидящих мест.

Напомним, Казань и Ульяновск летом 2024 года свяжет новый речной тур по Волге.

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