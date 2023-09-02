Минниханов заявил, что Татарстан стал одним из нефтегазовых центров России

Минниханова выразил уважения и благодарности ветеранам, которые заложили фундамент социально-экономического развития республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Татарстан стал одним из основных нефтегазовых центров России. Также он поздравил работников этой отрасли с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Минниханова, благодаря общему труду Татарстан стал одним из основных нефтегазовых центров страны. Он выразил уважения и благодарности ветеранам, которые заложили фундамент социально-экономического развития республики.

Как отметил глава региона, в настоящее время трудовые коллективы предприятий нефтегазовой промышленности продолжают вносить весомый вклад в развитие экономики.

Отметим, в 2023 году Татарстан отмечает 80-летие нефтедобычи и 75-летие открытия Ромашкинского месторождения.

Напомним, Рустам Минниханов осмотрел участок строительства автодороги Алексеевское-Альметьевск.

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