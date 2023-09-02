Новым главврачом казанской поликлиники №21 стала Елена Ахметзянова

Новым главным врачом казанской поликлиники №21 назначили Елену Ахметзянову. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Ранее Елена Ахметзянова возглавляла поликлинику №20. Ее место заняла Диана Тимеркаева, которая занимала пост заместителя главного врача по медицинской части в этом медучреждении.

Напомним, экс-главврач РКБ Рустем Гайфуллин ушел из жизни 25 августа. Ему было 56 лет.

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