Минниханов осмотрел участок строительства автодороги Алексеевское-Альметьевск

Общая протяженность платной автодороги Алексеевское-Альметьевск составит 145 километров. Фото: телеграм-канал раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел участок строительства платной автодороги Алексеевское-Альметьевск. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Минниханов, с каждым годом автомобильный поток в этом направлении растет. В связи с вводом новой дороги в эксплуатацию из Казани до Альметьевска можно будет доехать за два часа.

Отметим, общая протяженность платной автодороги Алексеевское-Альметьевск в составе трассы Шали-Бавлы составит 145 километров. Ее планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.

Напомним, в двух районах Казани решили построить дороги за полмиллиарда рублей.

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