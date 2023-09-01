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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 15:40

В Татарстане завели уголовное дело за уклонения от налогов на 108 млн рублей

Руководителя татарстанской фирмы заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 108 миллионов рублей и завели на него уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В подробностях совершенного преступления сейчас разбираются сотрудники следственного комитета.

В подробностях совершенного преступления сейчас разбираются сотрудники следственного комитета.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На 46-летнего руководителя ООО «ВОСТОК-ТРЕЙД ГРУПП» завели уголовное дело по статье «уклонение от налогов», сообщает следственный комитет Татарстана.

Как полагают в ведомстве, в период с 2018 по 2021 года мужчина вместе с сообщниками, личность которых пока не установлена, специально внес в отчетные документы фирмы информацию о якобы взаимодействии организации с 47 контрагентами. За счет этого удалось незаконно уклониться от уплаты НДС и транспортного налога. В результате казна недополучила более 108 миллионов рублей.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», - отметили в следственном комитете Татарстана.

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