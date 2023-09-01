Речные рейсы из Ульяновска в Казань курсируют трижды в неделю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казань и Ульяновск летом 2024 года свяжет новый речной тур по Волге. Об этом на пресс-конференции сообщила зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму Анастасия Софьина.

По словам Софьиной, у туроператоров есть классические туры. С учетом перевозки введут и нестандартные варианты. В настоящее время туроператоры из Ульяновска разрабатывают пакетные предложения и для татарстанских школьников.

Речные рейсы из Ульяновска в Казань курсируют трижды в неделю. Они запланированы до 10 сентября. В 2024 году эти рейсы будут также доступны.

Новые рейсы на «Метеорах» по Волге между Казанью и Ульяновском были запущены 25 августа. Судна оснащены новейшей техникой и комфортны для пассажиров.

Напомним, в мае в Татарстане из-за повышенного спроса запустили новые речные круизы по Волге.

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