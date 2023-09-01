В Свияжске 2 сентября состоится гастрономическим фестиваль с битвой поваров

Вход на фестиваль бесплатный. Фото: Виктор Гусейнов

Татарстанцев пригласили на гастрономический фестиваль «Свияжская уха». Мероприятие пройдет в Свияжске 2 сентября, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Гостей и жителей города ждет конкурс на лучшую уху по собственному рецепту. В нем примут участие десять команд. От организаторов они получат рыбу и посуду для приготовления, но все остальное необходимо принести с собой.

Оценивать шедевры участников будут шеф-повара из Гильдии, а гости определят победителей в номинации «Оригинальная и красивая подача приготовленной ухи».

Кроме того, посетителей ждут выступления народных коллективов из Казани и Йошкар-Олы. А для детей организуют несколько балаганных представлений. Вход на мероприятие бесплатный.

Напомним, участники фестиваля «Наше время – Безнен заман» подарили концерт ко Дню Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram