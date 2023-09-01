Глава Татарстана поздравил жителей с Днем знаний

По словам Минниханова, работники образовательных учреждений выступают для учеников путеводителями. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем знаний. Он пожелал им счастья, мира, добра и благополучия. Об этом раис сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Минниханова, работники образовательных учреждений выступают для учеников путеводителями, делясь с ними знаниями и опытом. При этом их особую роль подчеркивает и проводимый в России Год педагога и наставника.

Отметим, всего в республике работают более 80 тысяч педагогов, которые дарят знания почти миллиону подопечных. Основной целью является воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и формирования традиционных для региона и страны духовно-нравственных ценностей.

Напомним, Рустам Минниханов заявил, что дороги в Татарстане должны быть долговечными.

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