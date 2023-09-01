Рустам Минниханов заявил, что дороги в Татарстане должны быть долговечными

Дороги в Татарстане должны быть долговечными и качественными, подчеркнул глава РТ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дороги в Татарстане должны быть долговечными и качественными. Их строительство сейчас особенно активно идет в республике. Об этом сказал глава РТ Рустам Минниханов в рамках круглого стола по вопросам расширения использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве.

Как сообщил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов, в Татарстане в этом году планируется построить 480 км дорог первой категории.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане отремонтировали 335 км дорог противопожарного назначения.

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