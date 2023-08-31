В Татарстане 2,4 миллиона человек планируют привить от гриппа

Чтобы сделать прививку, нужно просто прийти в прививочный кабинет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане стартовала прививочная кампания против гриппа. Всего в республике планируют вакцинировать 60% населения или 2,4 миллиона человек.

Как сообщили замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина, пока что в регионе наблюдаются единичные случаи заражения гриппом, люди чаще болеют ОРВИ - за неделю зафиксировали 6638 случаев, что ниже эпидпорога.

В республику уже поступило порядка 642 тысячи доз вакцины. Это «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Чтобы сделать прививку, нужно просто прийти в прививочный кабинет, где врач поставит заключение можно ли проводить вакцинацию.

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