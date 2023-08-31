В Татарстане семилетний мальчик получил ожоги 95% тела, поджигая траву

Пострадавшего ребенка срочно на «скорой» доставили в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этот четверг, 31 августа, в татарстанском поселке городского типа Алексеевское на улице Просторная дети поджигали траву, бурьян. В один из моментов ветром огонь перекинуло на семилетнего мальчика. Одежда на нем загорелась. Сразу ее потушить, видимо, не получилось. Мальчик получил ожоги 95% тела, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах. По его информации, пострадавшего ребенка в срочном порядке доставили в ожоговый центр РКБ Казани.

Сейчас на месте происшествия проводятся проверки, в том числе и устанавливается площадь возгорания.

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