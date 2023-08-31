Утро 1 сентября в Казани за последнее десятилетие было ясным пять раз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Метеорологи изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько ясным и теплым обычно бывает День знаний в крупнейших городах России. А также составили прогноз погоды для Казани на утренние часы 1 сентября — время, когда в школах проходят традиционные торжественные линейки.

«Судя по прогнозу, который мы составили с помощью технологии «Метеум», утром 1 сентября жителей Казани ожидает ясная погода. Утром температура воздуха достигнет +13 градусов, днем температура повысится до +22…+24 градусов. Скорость ветра составит 3,7 метра в секунду, осадков не ожидается», - сообщил «КП-Казань» Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды.

По данным эксперта, утро 1 сентября в Казани за последнее десятилетие было ясным пять раз. Температура в утренние часы составляла в среднем +15,8 градуса.

Первым утром осени безоблачную погоду среди российских городов-миллионников чаще всего могут наблюдать жители Краснодар. К примеру, в Нижнем Новгороде за 10 лет ясная погода утром 1 сентября была всего два раза, а в Новосибирске, Красноярске, Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге — три раза.

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