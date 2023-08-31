Площадь фабрики составляет 5,7 тысячи квадратных метров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на реконструкцию фабрики Алафузова направят 10 миллиардов рублей. Средства на эти цели выделит строительная компания Андрея Белякова.

Объект находится на улице Гладилова. Там планируют провести полную реконструкцию под жилье и общественные пространства. В течение года подготовят проект и пройдут согласование межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности.

Отметим, площадь фабрики составляет 5,7 тысячи квадратных метров. Ранее объект принадлежал инвестиционной группе компании ASG Алексею Семину. Теперь здание принадлежит Андрею Белякову.

Напомним, Ильсуру Метшину презентовали 13 проектов строительства и реконструкции в историческом центре Казани.

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