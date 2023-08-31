В настоящее время единое пособие получают около 192 тысяч детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Татарстана напомнили о детских выплатах накануне 1 сентября. Эта мера поддержки предназначена для более 259 тысяч несовершеннолетних, сообщает Социальный фонд России по республике.

В настоящее время единое пособие получают около 192 тысяч детей. Для многих оно заменило ряд действующих ранее мер соцподдержки. Для его оформления получатели должны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории.

Так, пособие назначается на детей, рожденных с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. Еще одним условием является то, что среднедушевой размер дохода семьи должен быть менее двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.

Как отметили в пресс-службе ведомства, теперь средства положены на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. При этом с июня выплата доставляется всем семьям с пятого числа каждого месяца.

Напомним, в Татарстане с 2024 года пенсионерам и сиротам повысят ежемесячные выплаты.

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