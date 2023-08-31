В Татарстане с 2024 года пенсионерам и сиротам повысят ежемесячные выплаты

В Татарстане с 1 января проиндексируют субсидии на проезд и покупку лекарств для детей до шести лет в семьях с тремя и более детьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с 2024 по 2026 год произведут индексацию ежемесячных выплат, установленных республиканским законом об адресной социальной поддержке населения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

Согласно документу, ежегодно с 1 января размеры выплат будут повышаться на 1,04%. Индексация коснется ветеранов труда, лиц, награжденных государственными наградами региона, тыловиков, реабилитированных, пострадавших от репрессий и сирот.

Кроме того, проиндексируют субсидии на проезд и покупку лекарств для детей до шести лет в семьях с тремя и более детьми. Также повысят выплаты на питание школьникам и пенсионерам.

Напомним, в Татарстане более 400 семей получили пособие за воспитание приемных детей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram