В Казани состоялся фестиваль «Милли кием»

Посетители фестиваля смогли ознакомиться с брендами, работающими с национальными мотивами. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Казани в среду, 30 августа, состоялся четвертый ежегодный фестиваль национальных костюмов «Милли кием». Мероприятие организовали на набережной озера Кабан.

Программа стартовала в 12:00 с открытия маркетов. Посетители смогли ознакомиться с брендами, работающими с национальными мотивами. Речь идет о производителях из Казани, Москвы, Уфы и удмуртского поселка Игра.

Кроме того, были подготовлены экскурсии от проекта «Мир татарской женщины», посвященные костюмам и аксессуарам прошлого века, мастер-классы по созданию изю (нагрудника), модный показ национальной одежды. Также на сцене выступили музыкально-голосовой перформанс TEERTA musica и Филармонический джазовый оркестр Татарстана. Вечер завершился спектаклем «Тукай Казанга кайтты…» режиссера Айдара Заббарова.

Напомним, в Казани в честь Дня города и республики прогремел праздничный салют.

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