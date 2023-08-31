В Казани в честь Дня города и республики прогремел праздничный салют

У центра семьи «Казан» собрались более 30 тысяч гостей и жителей столицы Татарстана. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани 30 августа в 22:00 в честь Дня города и республики прогремел праздничный салют. Длился он около пяти минут.

В этот знаменательный для города и республики день у центра семьи «Казан» собрались более 30 тысяч гостей и жителей столицы Татарстана. Для них был организован праздничный концерт, который стартовал в 17:00.

На сцене выступили артисты Nabi, Гульназ Гафурова, Амир Ахмадишин, Анастасия Макарова, Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова. Около 20:20 свои хиты исполнила один из хедлайнеров праздника Клава Кока. А примерно через час на сцену вышел Jony. Он поблагодарил посетителей за теплый прием и отметил, что в Казани выступает уже в девятый раз. Певец исполнил такие хиты, как «Комета», «Аллея», «Ты беспощадна», «Лилии».

Концертная программа завершилась красочным салютом. Увидеть его можно было как со стороны «Чаши», так и Кремлевской набережной.

Напомним, в День города в Казани открыли движение по мосту «Миллениум».

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