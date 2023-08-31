У Кремлевской дамбы на новой велопешеходной дорожке будут проводить марафоны

На обновленной территории появились 45 парковок для велосипедов, 26 скамеек. Фото: пресс-служба Казани

Велопешеходную дорожку около Кремлевской дамбы открыли в День города, 30 августа. Торжественное мероприятие по этому поводу посетили глава республики Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

На новой благоустроенной территории, протяженность которой составляет 2 км, будут проводить велозаезды, спортивные марафоны и пробежки. Здесь появились 45 парковок для велосипедов, 26 скамеек и почти 4 тысячи насаждений.

Ранее мы сообщали, что в Казани на благоустройство поселков требуется 51 миллиард рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram