На сентябрь назначены дополнительные двухэтажные поезда из Москвы в Казань

Каждый состав сформируют из 14 двухэтажных вагонов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Москвы в Казань и обратно в сентябре будут курсировать дополнительные двухэтажные поезда. Это связано с высоким пассажиропотоком.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, каждый состав сформируют из 14 двухэтажных вагонов.

Из Москвы поезда назначены на 5 и 12 сентября, они отходят в 19.08. Из Казани составы следуют 6 и 13 сентября в 16.55.

В вагонах есть установки для поддержания микроклимата, системы контроля безопасности и мультимедийное оборудование. Поезда также адаптированы для маломобильных пассажиров.

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